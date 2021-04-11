والي شمال دارفور يكشف عن إصابة ستة نظاميين في تظاهرات بالفاشر



الخرطوم: السوداني

قال والي شمال دارفور محمد حسن عربي، إن تظاهرات طلابية بالفاشر خرجت عن حدود الاحتجاج السلمي من خلال الاعتداء على منزل الوالي.

وكشف عربي في بيان مذيل بتوقيعه، عن إصابة ضابط بالاستخبارات العسكرية في رأسه، بالإضافة لإصابة خمسة نظاميين بعضهم يعمل في طاقم تأمين منزله بينها إصابة بطعنة سكين في العنق، وان المتظاهرين قاموا بالاستيلاء على سلاح كلاشنكوف كان بحوزة أفراد الحماية، وقال إن قوات التأمين حالت دون حرق منزله، وكشف عربي عن إصابة اثنين من الطلاب أحدهما بالرصاص في البطن والثاني بعبوة الغاز المسيل للدموع، وأعلن عن تعليق الدراسة بالمدارس إلى أجل غير مسمى.