السُّعودية تُؤكِّد التزامها بسداد المِنحَة للسُّودان

الخرطوم: السوداني

أكّد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، حرص السُّودان على تفعيل كل ما تمّ الاتفاق عليه مع المملكة العربية السُّعودية، جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء بسعادة سفير المملكة العربية السُّعودية لدى السُّودان علي بن حسن جعفر.

وتلقّى رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، تحايا صاحب السمو الملكي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأكد السفير السعودي، اهتمام المملكة العربية السعودية بدراسة المشاريع الخمسة التي قدّمتها الحكومة السودانية، مُعلناً ترحيب بلاده بأيِّ مشاريع إضافية تُعرض على اللجنة المشتركة السودانية السعودية.

وكشف السفير علي بن حسن جعفر، عن رغبة بلاده في تنظيم مُنتدى سُوداني بالمملكة لتقديم مشروعات للاستثمار بالسودان.

وبشأن المنحة التى التزمت بها المملكة العربية السعودية أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، أكد السفير السعودي التزام المملكة بتنفيذ كل ما اُتفق عليه أثناء الزيارة د. وأضاف: “نُريد العمل على تنفيذ مخرجات الزيارة بالتعاون مع الجانب السوداني”.

وأعلن السفير السعودي، عن أن الاستثمار السعودي في السودان جُزءٌ من رؤية المملكة العربية السعودية للعام ٢٠٢٠ – ٢٠٣٠م، ويُمكن أن يشمل مشروعات ذات عائد للبلدين مثل المسالخ وغيرها من المشروعات.