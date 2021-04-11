لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شُح الوقود تعقد اجتماعها الأول

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، المهندس خالد عمر يوسف، عن انعقاد أول اجتماعات لجنة تقصي الحقائق حول شُح الوقود الذي أدى للأزمة الخانقة الحالية.

وقال خالد: “تكوّنت اللجنة بناءً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير؛ لمراجعة مُسبّبات الأزمات المتلاحقة في الوقود وتكرارها، وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عن تكرار هذه الأزمات”.

يُذكر أنّ اللجنة مُكوّنة من وزراء شؤون مجلس الوزراء والطاقة والإعلام وممثلي الأمن الاقتصادي ومباحث التموين ووزارة العدل ولجنة إزالة التمكين، وأضيف لها ممثلا المالية وبنك السودان المركزي.

وأوضح خالد في بيان له، أنّ الأزمات الحالية لها مُسبّبات عديدة، من بينها أسباب مُتعلِّقة بمعوقات صنعتها بعض المؤسسات والأفراد، وأضاف: “واجبنا أن نتقصّى الحقائق ونكشفها، ونخضع كل من أسهم في زيادة أعباء شعبنا للمُحاسبة والمُساءلة، كجزءٍ من الحلول الشاملة للأزمات الراهنة”.