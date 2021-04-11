بحضور سوداكال.. تيري يوقع رسمياً على عقده الجديد مع المريخ

الخرطوم: السوداني

وقّع لاعب المريخ سيف تيري، رسمياً على عقده الجديد لثلاثة مواسم، وذلك مساء اليوم الأحد بمكتب رئيس النادي بالخرطوم وبحضور رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال ووكيل اللاعب ومسؤول التعاقدات الإلكترونية الـ”TMS” أبوبكر عوض العقيد.

ووفقاً لبيان النادي، فإن توقيع اللاعب لثلاثة مواسم مع المريخ بعقد قيمته 250 ألف دولار.

يُشار إلى أنه وبالرغم من القيمة المالية التي ذكرها مجلس إدارة النادي، إلا أن قيمة الصفقة الحقيقية هي ٦٠٠ ألف دولار، حيث يتكفل الرئيس الفخري أحمد التازي بإكمال متبقي المبلغ المُشار إليه.