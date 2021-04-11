عودة التيار الكهربائي لنيالا بعد أسبوع من القطع التام

نيالا: السوداني

عاد التيار الكهربائي إلى مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور وثاني أكبر المدن السودانية، بعد أسبوع من القطع التام من قبل الشركة التركية المسؤولة عن توليد الكهرباء بالمدينة.

وقال السيد موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور لـ(سونا) إن الكهرباء عادت للمدينة بعد إيفاء وزارة المالية الاتحادية بمديونية الشركة وثمن مهدي جهود وزارة المالية في الالتزام وضمان استمرارية التيار الكهربائي في المستقبل.

وتسبب قطع التيار الكهربائي في احتجاجات ومظاهرات واسعة شهدتها مدينة نيالا اليوم “الأحد” نظمها طلاب مرحلتي الأساس والثانوي، طالبت بعودة التيار الكهربائي الذي بدوره أدى لأزمة حادة في مياه الشرب بعد توقف محطات المياه بجانب التأثير في القطاع الصحي والحركة التجارية.

وقامت الشركة التركية المسؤولة عن توليد الكهرباء في المدينة بقطع التيار الكهربائي وإيقاف تشغيل محطة الكهرباء مطلع الأسبوع الماضي إلى أجل غير مسمى، راهنة تشغيل المحطة بسداد وزارة المالية الاتحادية مديونية الشركة البالغة نحو (20) مليون دولار.