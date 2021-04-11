مقتل شخص وجرح (6) بمعسكر كلمة للنازحين عقب مباراة برشلونة الإسباني

نيالا: محجوب حسون

شهد معسكر كلمة للنازحين شرقي نيالا (17) كيلو متراً، حالة من الهلع والخوف عقب الحادث الذي وقع أمس، راح ضحيته شخص وجرح (6) آخرين عقب مباراة برشلونة الإسباني والريال.

وكشفت مصادر مطلعة لـ(السوداني) عن أن مجموعة تتبع للدكتور صالح اعتدت على شخص وقتل في الحال، وبعدها تدخل الأجاويد ورفع الجثمان الى المستشفى وأثناء مواراته، هجمت مجموعة صالح، على المقابر، وبعد انتهاء عملية الدفن، هجمت مجموعة يعقوب فري علي سنتر سبعة، وأحرقت المنازل.

وأكدت المصادر حدوث توترات وجهوزية من الجانين، متوقعة حدوث انفلات أمني بالمعسكر، فيما أشارت مصادر الى خروج أعداد كبيرة من معسكر كلمة إلى نيالا خوفاً من انفجار الوضع بالمعسكر.