ياسر العطا : “لا نريد الدخول في حرب مع إثيوبيا وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق”

مروي: السوداني

أكد الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الإنتقالي، أن القوات المسلحة تمثل صمام أمان السودان ووحدته، وامنه واضاف ” أنها ظلت تتعاطى مع المشهد السياسي وفقا معطيات تراعي مصالح البلاد وتعبر بها إلى بر الأمان.

وقال لدى مخاطبته اليوم، ضباط وضباط صف وجنود قيادة الفرقة(19) مشاة بمدينة مروي، بحضور قادة الوحدات والأفرع، قال إن القوات المسلحة تمثل نموذجا متفردا للقومية، على الصعيدين العربي والإفريقي ، فضلا عن أنها تعد العمود الفقري الذي لن ينكسر ولن يلين تجاه كافة المهددات.

وجدد الفريق العطا وفق (سونا) إنحياز القوات المسلحة لخيار الشعب السوداني ، وضرورة قيامها بواجبها تجاه المحافظة على قومية وهوية الشعب، وإزالة الشوائب التي ألمت بالوطن، مبينا أن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن الولاءات الجهوية والانتماءات السياسية.

وأكد عضو مجلس السيادة ، عدم تنازل السودان عن مناطق الفشقة بوصفها اراضي سودانية، وقال” لا نريد الدخول في حرب ، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق “، وزاد قائلا ” نحن في المؤسسة العسكرية لن نقاتل أي سوداني”.

وأضاف الفريق الركن العطا” أننا في المؤسسة العسكرية لا نطمع في السلطة إطلاقا بل نريد سودان ديمقراطي حر معافى من الحروب والعنصرية والجهوية “.

ونوه إلى أن الشراكة مع المكون المدني تهدف إلي تصحيح المسار وتعبيد الطريق للمضي بالسودان إلى بر الأمان والمحافظة على وحدته وأمنه واستقراره لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.

وأوضح أن طبيعة المرحلة تتطلب الحوار مع السياسيين في الحراك الثوري وقوى الحرية والتغيير للإتفاق على إستراتيجية برؤية وطنية ، منوها إلى أن الوثيقة الدستورية تضمنت ” 16″ بندا أهمها إنجاز اتفاق السلام، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها القيادة لأنضمام عبد العزيز الحلو ، وعبد الواحد محمد نور لمسيرة السلام.

ودعا الفريق الركن ياسر العطا، إلى أهمية نبذ الجهوية والعنصرية، مجددا حرصه على المضي في إكمال مسيرة السلام، والاندماج في المجتمع الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقال ” إننا نسعى لتأسيس نظام إداري قوي ، وسن قوانين رادعة لكل من يريد النيل من السودان.

ونقل عضو مجلس السيادة، تحيات رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة وأعضاء المجلس والحكومة الإنتقالية ، للضباط وضباط الصف والجنود.

وتطرق عضو مجلس السيادة إلى الجهود المبذولة لتحديث وتطوير وتأهيل قدرات القوات المسلحة ، بجانب تهيئة البيئة لمنسوبيها.

وتحدث اللواء قرشي حسن الفكي ، قائد قيادة الفرقة 19 مشاة بمروي، مشيدا بنضال وتضحيات القوات المسلحة.