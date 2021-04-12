مجلس الشركاء: الأوضاع المعيشية وصلت مرحلة خطيرة

الخرطوم : وجدان طلحة

أقر عضو مجلس الشركاء د.جمال إدريس أن الأوضاع المعيشية للمواطنين صعبة ووصلت مرحلة خطيرة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على حلها، مستدركاً: إن المعاناة الحالية بسبب اتباع روشتة البنك الدولي التي تمسكت بها الحكومة، وقال توجد نزاعات في بعض المناطق ولا بد من تحوطات أمنية لمنع حدوث عنف قبلي.

وقال د.ادريس في تصريح لـ(السوداني) أمس، في ظل الأوضاع الحالية فإن كل السيناريوهات متوقعة وعلى الحكومة والجهات المختصة أن تقوم بدورها كاملاً، وأضاف: عليها الشروع في تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية وتكوين القوات المشتركة، ويجب على قوات الشرطة والجيش أن تردع أي تحركات، مؤكداً أهمية توعية المواطنين برتق النسيج الاجتماعي وعدم إعطاء فرصة للنظام البائد أوأنصار الثورة المضادة، وأهمية جمع السلاح بجميع الولايات.