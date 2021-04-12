مطالبات بإعادة القطاع الخاص للعمل في تطهير قنوات الري بالجزيرة

الخرطوم: رحاب فريني

طالب ممثل المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل قسم الماطوري غرب المناقل ورئيس منبر أحوال ومطالب المزارعين دفع الله الكاهلي الإسراع في تطهير قنوات الري البالغ عددها 1774 ترعة علي مستوى المشروع، وقال في حديثه لـ (السوداني)إن وزارة الري وعدت بأن يبدأ تطهير قنوات الري في الأول من شهر إبريل الحالي وحتى الآن لم نجد كراكة تعمل في تطهير قنوات الري، كاشفاً عن تعاقد وزارة الري مع عدد 9 شركات حفريات وهي خارج مشروع الجزيرة، وأضاف يحتاج وصولها للغيط أكثر من شهر، مطالبا بأعادة شركات القطاع الخاص التي كانت تعمل في تطهير قنوات الري في المواسم الماضية والتي تم إبعادها من لجنة أصول مشروع الجزيرة البالغ عددها 60 شركة، وقال الكاهلي إن هذه الكراكات موجودة حالياً في الغيط وهي ملك للمزارعين دون العمل، مناشداً مجلس الوزراء بالتدخل في أمر مشكلة آليات القطاع الخاص لأن معظم هذه الآليات ملك لمزارعي الجزيرة لتعود آليات القطاع الخاص كمنشأة للمشروع لجهة أن الموسم الصيفي على الأبواب ولا بد أن يبدأ التطهير قبل فتح المياه في الترع .