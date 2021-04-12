قوافل لجباية زكاة القمح بمشروع الجزيرة

الجزيرة : رحاب فريني

كشف أمين الزكاة بولاية الجزيرة مبارك الكودة عن تنسيق تام بين الزكاة ولجان المقاومة واتحاد المزارعين بمشروع الجزيرة لجمع زكاة القمح والتي تمثل 75% من إيرادات الزكاة بالولاية، مشيراً إلى الشروع في تسيير قوافل للتنوير بزكاة القمح في كل محليات الولاية، مؤكدا ان جباية زكاة القمح تسير بصورة جيدة، مشيراً إلى توفير وقود الحركة والتنسيق مع ولاية سنار، وقال إن ولاية الجزيرة من أول الولايات التى بدأت لبرنامج رمضان وقامت بتوزيعها عيناً خلافا للولايات الأخرى التي وزعت نقداً، وقال إنهم استعانوا بلجان المقاومة والحرية والتغيير لتعبئة وتوزيع سلة رمضان، وأبان في تصريحات صحفية بأمانة الزكاة بولاية الجزيرة أمس أن هذه اللجان ساهمت فى تكلفة الترحيل والذي كان مقدراً لها 3 ملايين جنيه، وأضاف أن لجان المقاومة والحرية والتغيير جزء من اللجنة القاعدية للزكاة.

وكشف الكودة عن التكلفة الكلية لبرنامج رمضان بمحاوره المختلفة التي بلغت 859 مليوناً، استهدفت عدد 264 ألفاً و551 أسرة، بينما بلغت تكلفة إطلاق سراح النزلاء 12 مليوناً لإطلاق سراح 150 غارماً، إضافة إلى توزيع سلة رمضان للأيتام لعدد13 ألفا و400 أسرة بتكلفة 150 مليوناً، بجانب برنامج فرحة العيد بتكلفة 50 مليون جنيه لعدد 10 آلاف أسرة، ومبلغ 150 مليون جنيه لعدد 110 أسر متعففة، ومبلغ 3 ملايين جنيه لمعايدة 300 أسرة، إضافة إلى تخصيص مبلغ 27 مليون جنيه.

وفي ذات السياق خاطب الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي مولانا أحمد عبدالله عثمان القافلة الدعوية بديوان الزكاة ولاية الجزيرة أمس المتجهة لمحليتي الحصاحيصا والكاملين لموسم جباية محصول القمح.