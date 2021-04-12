محفظة قوت العاملين بالخرطوم تستهدف 80 ألف عامل بسكر رمضان

الخرطوم :الطيب علي

كشفت محفظة قوت العاملين عن بدء توزيع سكر رمضان للعاملين بولاية الخرطوم باستهداف 80 ألف عامل فى الولاية بتكلفة إجمالية بلغت 462.400 مليون جنيه.

وقال المدير التنفيذي لمحفظة قوت العاملين عز الدين أحمد لـ(السوداني) أنهم لا يستطيعون توفير سلة للعاملين بسبب عدم تكوين النقابات حتى الآن , وتابع رغم ذلك فإنهم نجحوا في توزيع السكر لرمضان الماضي واننا الموسم الحالي نستهدف توزيع السكر للعاملين في ولاية الخرطوم سعة 25 كيلو باقساط تصل 10 أشهر بضمان من وزارة المالية ولاية الخرطوم وبرعاية حكومة الولاية، مؤكداً أن الجهات الحكومية التابعة لولاية الخرطوم بدأت في استلام سكر رمضان .

في ذات السياق بدأت لجنة تسيير نقابة المعلمين بولاية الخرطوم توزيع سكر رمضان لكل المعلمين والمعلمات بالولاية بواقع (25) كيلو لكل راغب في هذه السلعة .