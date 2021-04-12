تراجع أسعار مواد البناء بالأسواق

الخرطوم : عبيــر جعفر

تشهد أسعار مواد البناء تراجع طفيفاً في الأسعار، وعزا بعض التجار ذلك إلى الركود وضعف القوة الشرائية وطرح كميات كبيرة من السلعة، مؤكدين على الوفرة الكبيرة في حجم العرض .

قال تاجر أسمنت وسيخ بسوق السجانة محمد علي لـ(السوداني) ان هنالك تراجعاً في أسعار مواد البناء لركود السوق وطرح كميات كبيرة من الأسمنت، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر (55) ألف جنيه أما سعر أسمنت صخر السودان والشمال (54) ألف جنيه، شاكياً من ضعف القوة الشرائية خلال الأيام، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الترحيل من (3,5) إلى (6) آلاف جنيه.

وأكد تاجر أسمنت ببحري وفرة حجم العرض , متوقعاً حدوث تراجع في الأسعار في المنتج المصري نتيجة لتراجع حجم الشحنة من (110) أطنان إلى (40) طناً، لافتا الى استقرار المنتج المحلي، مبينا ان سعر طن أسمنت عطبرة (57) ألف جنيه, أما سعر أسمنت الشمال (53) ألف جنيه، قال إن الغلاء انعكس سلباً على تراجع القوة الشرائية .

وأشار تاجر أسمنت وسيخ ببحري محمود أحمد إلى أن سعر طن سيخ الأسعد (305) آلاف جنيه فيما استقر سعر طن سيخ الامجد وابا القاسم (295) الف جنيه فيما استقر أسمنت عطبرة (55) ألف جنيه للطن، مؤكداً أن ثبات الدولار انعكس ايجابا على استقرار أسعار الاسمنت بالاسوق , مشيراً الى أن سعر طن الأسمنت قنا المصري (50) ألف جنيه، متوقعا المزيد من تراجع الأسعار، واصفاً الحركة التجارية بالضعيفة.