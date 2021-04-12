اتفاق بين القطاعين العام والخاص لإنجاح مؤتمر باريس

الخرطوم: ابتهاج متوكل

خلص اجتماع مشترك بين وزارة شؤون مجلس الوزراء واتحاد عام أصحاب العمل السوداني إلى ضرورة إحكام التنسيق المشترك بين القطاع الخاص وأجهزة الدولة الرسمية للإسراع في إكمال الترتيبات اللازمة لإنجاح مؤتمر باريس المزمع عقده في السابع عشر من مايو المقبل .

وقال رئيس الاتحاد هاشم مطر، في تصريح صحفي امس، ان الاجتماع جدد التأكيد على ان القطاع الخاص يعتبر جزءاً وطرفاً اصيلا وثابتا، في تحديد ملامح مؤتمر باريس وتنظيم أعماله ومُمثلا بعضويته في قطاعاته المختلفة في جميع المستويات واللجان والأعمال التحضيرية للمؤتمر،

وأضاف الاجتماع أكد على أهمية توحيد جهود الدولة عبر قناة موحدة تتمثل فى تكوين لجنة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء وعضوية ممثلي الاتحاد لإكمال ترتيبات التنظيم واختيار المشروعات المطروحة للمؤتمر وفق المحاور المعلنة، والقطاعات ذات الاولوية ومتابعة تنفيذ مقررات ومخرجات المؤتمر.

وأكد مطر، جاهزية الاتحاد والقطاع الخاص للاضطلاع بدوره المحوري فى انجاح اعمال المؤتمر، مشددا على اهمية تلبية متطلبات (جذب رؤوس الاموال الاجنبية) باجازة قانون جاذب لاستثمار وتهيئة بيئة الاعمال واقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لاقامة شراكات لانفاذ المشروعات الاستراتيجية في القطاعات ذات الاولوية الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات .