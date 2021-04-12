وزير الثروة الحيوانية يتعهد بحلحلة مشكلات رعاة الابل

الخرطوم : ابتهاج متوكل

تفقد وزير الثروة الحيوانية حافظ ابراهيم عبد النبي، سوق الحاجز للابل والمواشي بكردفان الذي يعد اكبر سوق للابل في السودان، واستمع الى المشكلات التي تواجه الرعاة ابرزها عدم توفر الامن ونقص المراعي والأمصال واللقاحات والرعاية البيطرية.

وتعهد الحافظ بحل المشكلات التي تواجههم وتذليل كل الصعاب، كما وعدهم الوالي بتنظيم مؤتمر يشمل ولايات شمال وجنوب وغرب كردفان للرعاة تمهيدا لتطوير قطاع الرعي والرحل، اضافة الى تفقد عمليات تشييد محجر الحاجز، واعدا بمتابعة العمل حتى يدخل ضمن منظومة المحاجر العاملة في السودان .