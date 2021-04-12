في عمل مستهجن: دكتور عراقي يسرق بحثاً علمياً لأمير سعودي

فوجئت شخصياً بقيام دكتور عراقي في ٢٠٢٠م في قسم العقيدة / بالجامعة العراقية .. كلية العلوم الإسلامية بنشر بحث في مجلة العلوم الإسلامية. 2020 المجلد 2, العدد 25 الصفحات 435-466. تم نقله بنسبة ٨٠% حرفياً من بحث كان قد نشر في مجلة الجمعية الفقهية السعودية العدد الثاني عشر، صفر/جمادى الأولى، ١٤٣٣- ۲۰۱۲ وهو للأمير أ.د عبدالعزيز بن سطام بن عبد العزيز أستاذ السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ليست المفاجأة من السرقة العلمية فهي للأسف تحدث وإنما للأسلوب الفاضح. فلم يتكبد الأستاذ العراقي السارق مشقة إخفاء انتحالة بحث منشور بل استخدم العنوان نفسه سوى تعديل أحرف بسيطة ليمضي وفي جرأة عجيبة بإعادة نشر ذات العنوان الذي كان قد كتبه الأمير السعودي ثم نسبه لنفسه فقد كان، العنوان الأصلي هو: سياسة عمر بن عبدالعزيز في سن الأنظمة بناء على قوله: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور).

وجاء عنوان البحث المسروق للدكتور العراقي : سياسة عمر بن عبدالعزيز في سن الأنظمة (قاعدة تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور).

ليس هذا فحسب بل اتبع الأستاذ السارق تغييراً بسيطاً في بعض العبارات وتقديم وتأخير في أخرى ونقل مباشر من بحث الأمير يصل تقريباً إلى 80% مما سطره الدكتور السارق منقول حرفياً من بحث الأمير السعودي مع تقديم وتأخير شكلي بسيط مما يشير إلى عدم محاولة إخفاء سرقة البحث.

وهذا عجيب، فهل كان يعتقد الدكتور العراقي أن أمره لن يكتشف أو أن أحداً لن يقرأ فهذه مصيبة أخرى.

ورغبة للتأكد من عدم التحامل على الدكتور العراقي قمت بالاتصال الهاتفي بالأستاذ حاتم إلياس المحامي الأمين العام للمصنفات والملكية الفكرية في السودان لأعرض عليه حيثيات الموضوع ..فوجدت منه تشجيعاً قوياً للكتابة عن هذا الموضوع وإلقاء الضوء على هذه الظاهرة الأكاديمية للأسف وأخبرني موضحاً أكثر من ذلك أنه قد وجدت شركة محددة تابعة لإحدى الدول العربية (أخبرني باسمها) اكتشف أنها متخصصة في سرقة أبحاث منسوبي الدراسات العليا في السودان طلاب وأساتذة لبيعها في الخارج بعد أن تجري عليها بعض التعديلات الهامشية.. ووعدني أن يتناول هو من جانبه هذا الموضوع الذي يتطلب موقفاً مبدئياً قويا وشجاعاً ضد سرَّاق العلم وجهد الباحثين الجادين من أمثال أ.د الأمير عبدالعزيز بن سطام، الذي تربطني به علاقة قديمة، أقول له: سُرِقَ بحثك لأنه قيّم؛ ولعله خير أراد الله به نشر العلم النافع.

ربط البحث المسروق:

https://www.iasj.net/iasj/article/200197

ربط البحث الأصلي:

https://www.alukah.net/sharia/0/40213/