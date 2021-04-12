اتفاق البرهان-الحلو.. خطل المنطلقات وكارثية المآلات (2-2)

والخطأ المفاهمي الثالث الذي قام عليه الاتفاق، وهو شائع لدى تيار التقليد الذي يحذو التجربة الغربية حذو النعل بالنعل، هو افتراض إمكانية علمنة الإسلام. وبما أن الاتفاق يشير صراحة لفصل الدين عن الدولة، فالمقصود بالضرورة ليس فقط عدم ممارسة السياسة والحكم وفق حق إلهي، وهو ما لا يصح في حق الإسلام، وإنما فصل الإسلام جملة عن الحياة العامة. بإعمال قليل من النظر في جوهر الإسلام نجده شاملاً للروحي والمادي، وجميع دعوته توحيداً تاماً بين الأخروي والدنيوي (قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). فأي محاولة للفصل هي ضرب من الاعتساف الذي يضع الإسلام في غالب مجانف لحقيقته وجوهره. ومن المهم الإشارة إلى أن محاولة علمنة الإسلام هي أول ما أمتحن به العقل الإسلامي بعد معضلة الخلافة، وهو ما أدى لحروب الردة عندما أدرك سيدنا أبوبكر الصديق هذه النزعة “العلمانية” لدى الأعراب ملخصاً موقفه في عبارة محتشدة المعاني ” والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة”. وفي هذا الموقف جاء رأي سيدنا عمر رضي الله عنه مخالفاً لما عرف عنه من شدة في عدم تغليبه لخيارالقتال طالما أنهم على الإيمان، وهوموقف أقرب للمبدأ الاسمي في الدين وهو حرية الإيمان والكفر واتباع الدعوة بالموعظة الحسنة، لكن موقف سيدنا أبوبكر قد يكون مرتكزاً على أن التساهل في بواكير الدعوة قد يؤدي إلى نقض عرى الدين تباعاً. واستحالة الفصل بين الإسلام والحياة ناجم من أن العلة الأولى من نزول الكتاب والميزان هو أن يقوم الناس بالعدل ” لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ “. والعدل يتحقق وفق المظور الإسلامي على مستويين، عدم ظلم الإنسان لنفسه بالحفاظ على ” الضرورات الخمس” إيماناً بالله في ألوهيته وربوبيته، وحفظ النفس بعدم إزهاقها أو الإلقاء بها في التهلكة أو ظلمها بترك نصيبها من الدنيا، وحفظ العقل بعدم تغييبه بكل ما هو مسكر أو ما يعطله من اتباع الشهوات أو الجمود بتقديس السلف أو الأغيار، وحفظ المال بالقوامة علية وعدم تبديده بالتبذير والميسر والربا وإعطائه للسفهاء، وأخيراً حفظ العرض بالنأي عن كل ما يحط من قدر الإنسان وكرامته. والمستوى الثاني للعدل هو عدل الإنسان مع الموجودات من بشر وما يحيط به من حيوان ونبات وجماد وذلك بالقيام بواجب الاستخلاف والإعمار ومغالبة الفساد ونبذ الظلم والعدوان. ووفقاً لهذا الشمول في مفهوم العدل من الصعب افتراء إسلام دون الإسلام ليتناسب والمقاس الذي فصل له. إذ كان مفهوماً أن الإنسان يحتاج في الغالب لهداية الوحي لإقامة العدل تجاه ذاته، يبقى السؤال المحوري هو لماذا يحتاج الإنسان العاقل المستنير للهداية والشرع الإلهي حتى يتسنى له إقامة العدل مع محيطه؟ تأتي الإجابة لهذا السؤال من فلسفة القوانين وهي خاصية التحيز البنيوي للمنظومات البشرية، والتحيز البنيوي هو الميل الطبيعي للمنظومات البشرية لتبني قوانين ونظم تحقق مصلحة الأقوى وتتساوق مع ما هو متعارف عليه في حيز الزمان والمكان، ويكون الحق دوماً هو مصلحة الأقوى وفق مقولة السفسطائيين. لذا، يمكن أن نخلص باستحالة أن يقوم نظام عدل وضعي متجاوزا لتوازنات القوى ومستوى الوعي البشري المحدود زماناً ومكاناً، إلا بكتاب وميزان من المبدع خالق كل شيء سبحانه. فلهذا نجد أن التشريع الإسلامي المسطور في القرآن جاء متجاوزاً للوعي البشري وموازين القوى في لحظة تنزيله وما زال، فأتى بمبدأ المساواة بين البشر وتكريم الإنسان بالمطلق وحرية الإعتقاد (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) والمساواة بين المرأة والرجل وغيرها من التشريعات والمبادئ الكلية للعدل التي لا يمكن أن ينتجها العقل الجمعي أو تقرها القوى المتنفذة والمستفيدة من الأوضاع حينها. وفقاً لذلك، فإن غائية الدين الإسلامي هي إقامة العدل وفق الهدي الإلهي وأي محاولة لإقصار دوره على الجوانب الروحية والشعائرية والشخصية، كما عبر عنه في اتفاق البرهان-الحلو، هو في الحقيقة محاولة لنفي جوهره ومقاربة جزافية لن تأتي بشيء.

الافتراض الرابع يقوم على أن الدين (الإسلام) يتناقض ومبادئ الدولة القومية الحديثة والمواطنة حيث يتساوى فيها الجميع حقوقاَ وواجبات. هذا الافتراض منطقي ومفهوم، حتى أن التجربة الإنسانية والإسلامية أثبتت أن هنالك قابلية فطرية لدى المتدينين وأصحاب الأيديولوجيات التي تمتلك تفسيراً أحادياً للحياة وحتميات مطلقة لاختطاف الدولة باسم الدين أو باسم المساواه أو التقدم،واستخدامها لخدمة مصالحهم الدنيوية الخاصة، وليس مقاصد الدين السامية أو تحقيق المثل العليا، بل هي أول ما يضحي بها لأنها بذرة الثورة وملهم التغيير وجذوة المقاومة. كما أثبتت التجربة أيضاً النزعة نحو استخدام سلطان الدولة لخدمة جماعة دينية دون غيرها بل وتسخيرها لقهر المتدينين المخالفين للدين المتغلب أو الإيديولوجيا المتسيدة كما حدث في ألمانيا النازية واضطهاد الستالينية للدين والثقافة. لكن إذا ما فككنا المبادئ المؤسسة لدولة المواطنة كما عبر عنها فلاسفة عهد النهضة والأنوار في أوروبا كأمثال جون ملتون، جان جاك روسو، توماس هوبز وجون لوك أو إسبينوزا نجدها لا تخرج عن تعاقدية الدولة (العقد الاجتماعي)، تقييد سلطان الدولة والفصل بين السلطات ومبدأ التسامح. ويكون من اليسير التدليل على أن جميع هذه المبادئ تتفق بشكل كامل مع مبادئ الحكم في الإسلام. بناءً عليه، لا يمكن أن يكون الإسلام في حالة مقابلة مع دولة المواطنة الحديثة. إذا كان ذلك كذلك فأين الإشكال إذاً؟ يكمن.. الإشكال، في تقديري، عندما “تمارس” السياسة والسلطة باسم الدين. بمعنى أن يضفي المتدينون لآرائهم ومواقفهم، التي قد تكون مستمدة من فهمهم للدين، شيئاً من التقديس والتنزيه، وباعتبارهم هم “الموقعون عن رب العالمين”، وهنا يكمن أس الفساد ويستحيل التعايش. فالسياسة وممارسة السلطة لا تنفك أن تكون مقاربة عقلانية ظرفية اجتهادية يتوسل بها لتحقيق مصالح الناس كافة وفق نظام عادل وفاعل ومتجدد. فمن الجائز بل من المطلوب تكوين أحزب أو اجتراح برامج وأفكار ونظم مستلهمة من الدين ومقاصدة، لكن يكون من الخطأ تقديمها باعتبارها الحق وما سواها هو الباطل. ويجب أن يقاس مدى صلاح الفكرة أو البرنامج بقدرتها على إثبات صلاحها وفق المعايير العلمية والتقنية التي يمكن أن يتفق معها ويجد فيها حتى غير المنتمين للدين أو الفكرة صلاح معاشه وكفالة حقوقه. وفي ذلك صلاح للسياسة والسلطة، وحماية للدين من الاستغلال، ودفع للمتدينين للتجديد والخروج من كهوف التقليد والتواري خلف النصوص والمآثر. وباستخلاص العبر من تجربة الحركة الإسلامية السودانية يمكن الخلوص إلى نتيجة مؤداها بأن أي ممارسة للسياسة باسم الدين ليست ديمقراطية أوعقلانية في جوهرها، وإن اتخذت شكلاً ورسماً ديمقراطياً، وستنتهي في آخره إلى مصادرة إرادة المجموع من قبل أفذاذ يحسنون دون غيرهم استغلال العاطفة الدينية وقابلية بعض الأفراد في التماهي والتسليم المطلق لذوات يظنون أنهم أكثر منهم قربى إلى الله ومعرفة بسبل الحق المبين. فممارسة السياسة والسلطة باسم الدين تتخلق في رحمها الطائفية السياسية التي تحيل السياسة معركة صفرية بين أهل حق وأهل باطل، ولا توجد بها مساحة للتوافق، وبناء جسور الثقة والتدافع الحر بين مكونات المجتمع لتحقيق المصالح المشتركة.

لذا كان من الأوفق إذا نأى اتفاق البرهان والحلو عن قضية فصل الدين والدولة وما بها من خطل وعسر، والركون إلى ماهو أصح وأيسر وهو فصل “ممارسة السياسة والسلطة” عن الدين، تجنيباً للبلاد عنت الدخول في دورة جديدة من الصراع مع غالب أهل السودان وإهدار فرصة أخرى للحفاظ على الوحدة وتحقيق السلام. فالخمسون سنة الماضية بعد الاستقلال أهدرت بمعارك الساسة التكتيكية الرخيصة، والآن بعد كل هذه التجارب المريرة يبدو أن الأمل في بروز فلسفة للحكم مستمدة من واقع السودان وثقافته، وليس من وحي الإسقاط الكسول لأدبيات وتجارب مفارقة لتكوينه وكيميائية و تطلعات إنسانه،أمراً مازال في قيد المستحيل.

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تصويب واعتذار:

نشر أمس الجزء الأول من هذا المقال لكاتبه د.أحمد عبدالملك الدعاك منسوباً بالخطأ لدكتور صلاح الدعاك، تعتذر (السوداني) عن الخطأ لكل من د.أحمد ود.صلاح والعتبى لهما حتى يرضيا وللقراء الكرام.