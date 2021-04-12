السياحة في السودان فرصة اقتصادية ممكنة

على خلفية الترويج الهائل الذي قامت به وزارة السياحة المصرية خلال الأسبوع الماضي، بنقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط، في مهرجان رائع للصوت والضوء، كتبت على هذا العمود مقالين ناديت فيهما بالاستفادة من الخبرة المصرية في المجال السياحي، حيث يتم في مصر استهداف تحقيق 16.7 مليار دولار خلال العام 2022 كعائدات للاقتصاد من السياحة. وهو ما يعادل ثلاثة أمثال كل الصادرات السودانية بما فيها الذهب.

أثار المقالان شجون المهتمين بالسياحة فكاتبني الدكتور/ محمد الهد وزير السياحة الأسبق، والسيد محمد مدثر/ مدير إدارة التخطيط والمشروعات والاستثمار بوزارة السياحة. يقول الدكتور محمد الهد: المقال ممتاز، وهو يدخل فيما يعرف بالسياحة البينية وهي معمول بها في العالم الحديث. ولقد اجتهدنا لإنفاذ ذلك مع دولة مصر ودولة إثيوبيا.

غير أن الوضع الحالي يتمثل في: وزارة السياحة السودانية تم تحويلها إلى إدارة صغيرة تابعة لوزارة الثقافة والإعلام، وهذا يعني ضمور الفكرة والرأي والإدارة، وهي الآن في حالة الموت السريري. بينما وزارة السياحة المصرية تعتبر الوزارة الاقتصادية الأولى في الدولة المصرية. إن الإرادة السياسية لأي عمل مهمة، عملياً تم إلغاء وزارة السياحة بالسودان.

بعض شركات السياحة المصرية جربت العمل السياحي في السودان بعد فتح قناة مع الولاية الشمالية، ولكن هذه الشركات لا تريد أي فوائد لقطاع الأعمال السوداني، مثلا ذلك وصول السياح ببواخر إلى داخل السودان، (وأحياناً ببصات)، السائح ينام ويأكل ويشرب في الباخرة، يعني السودان لا يجد دولاراً واحداً. وهذا ليس فيه تبادل منافع مشتركة.

المطلوب عمل مشترك متفق فيه على كل شيء لإنجاح السياحة البينية، هذا مفيد للبلدين وللاقتصاد فيهما إن أمكن انفاذه بالطريقة المثلى المعمول بها عالمياً.

أما الخبير السياحي محمد مدثر فيقول: إن السودان مؤهل جداً ليصبح الدولة السياحية الأولى في إفريقيا من حيث الإمكانات الطبيعية والحضارية والتاريخية المتوفرة فيه، ويمكن للسياحة أن تلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في الاقتصاد الكلي السوداني، فالسياحة قاطرة الاقتصاد، فتحريكها يحرك كل القطاعات الاقتصادية الأخرى ويوفر فرص عمالة وتحارب الفقر وتنمي المجتمعات المحلية.

إن كل الامتيازات السياحية التي في مصر يوجد مثلها في السودان، ويتفوق عليها السودان بنمط سياحي مهم لا يتوفر لدى مصر، وهو الحياة البرية النادرة، ثماني محميات طبيعية في السودان تختلف كل محمية بإمكاناتها الطبيعية عن الأخرى.

بخصوص موضوع مقالاتك عن السياحة بين مصر والسودان، الموضوع كبير وفيه كثير من النقاط المهمة، بصفتي كنت مقرر اللجنة التنفيذية للبروتوكول السياحي الموقع بين مصر والسودان وحضرت كل اجتماعاتها في مصر والسودان أؤكد أن هناك رغبة أكيدة من القطاع الخاص السياحي المصري للتعاون مع الجانب السوداني في هذا المجال، إلا أنهم يفتقدون الثقة في الجانب السوداني وقدرته على تنظيم الرحلات المشتركة، وتوفير الخدمات التي يوفرونها هم، ولديهم نقص في المعلومات التفصيلية عن السياحة في السودان.

تعليق: هذه رؤية وملاحظات وزير سابق، وخبير عامل في مجال السياحة، نرجو أن يلتفت لها المسؤولون. والله الموفق.