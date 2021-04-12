شاهد بالفيديو.. اعتصام طلاب كلية الطب بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 12 أبريل, 2021 4:17 م - 0 https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2021/04/٢٠٢١٠٤١٢_١١١٤٢٠_428x240.mp4 https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2021/04/٢٠٢١٠٤١٢_١١١٦٤٢_428x240.mp4 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)