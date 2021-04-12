بعد أن أكمل الصفقة بنجاح التازي يُبارك لأمة المريخ التجديد لتيري

بارك الرئيس الفخري للنادي الشيخ أحمد طه التازي، صفقة التجديد للاعب الفريق سيف تيري.

ووصف التازي في تصريحات له ما حدث بأنه وفاءٌ لوعد سابق قدمه لأمة المريخ، قاطعاً بأن ما قام به واجب التنفيذ وليس أمامه إلا الوفاء والطاعة لأمة الريادة والسيادة على حد وصفه.

واشار التازي إلى أن المهاجم سيف تيري، يستحق البقاء داخل البيت الأحمر قبل أن يعود ويقول مداعباً (قالوا سيف قطع الظلط والله إلا يكون الظلط الحرة القلعة الحمراء).

وأشاد الرئيس الفخري للنادي بالمهاجم تيري، وقال انه يستاهل الاستمرارية، كما أنه يستحق الدفع مرة ثانية في إشارة لتكملة مبلغ التعاقد مع اللاعب بعد أن تنصّل رئيس النادي آدم سوداكال عن إيصال الالتزام المالي كاملاً للاعب تيري.

وحدثت الكثير من التداعيات في واقعة التجديد مع تيري، حيث سلم رئيس النادي آدم سوداكال اللاعب ٢٥٠ ألف دولار، مع العلم بأنّ الرئيس الفخري تكفّل بإجمالي الصفقة آنذاك وهو ٥٠٠ ألف دولار وتم إرسال المقابل المالي إلى سوداكال، إلا أن الأخير رفض تسليمه اللاعب.

يُشار إلى أن سوداكال سلّم تيري مؤخراً ٢٥٠ ألف دولار، بينما كان التازي في الموعد وأكمل متبقي الصفقة وهي ٦٠٠ ألف دولار لثلاثة مواسم.