تكوين لجنة عليا للمتضررين من حريق قريضة بجنوب دارفور الذي خلف (٦) قتلى

نيالا: محجوب حسون

أشار والي جنوب دارفور بالإنابة حامد محمد التجاني هنون إلى تكوين لجنة عليا لإسناد المتضررين من الحريق بمحلية قريضة التي ادت الى فقدان عدد من الأرواح وخسائر في الممتلكات مؤخراً، ووعد هنون في لقاء مع الإعلاميين والصحفيين بمكتبه بنيالا باستنفار كافة جهود الولاية والخيرين والتجار لإغاثة المواطنين المتضررين من الحرائق في قريضة مؤخرأ راح ضحيتها عدد من الأرواح وخسائر فى الممتلكات، وأشار هنون الى دفع مبلغ صيانة عربة مطافئ قريضة بطرف الدفاع المدني، منوهاً الى بعض القضايا التي تهم المواطنين بالولاية خاصة المياه، معاش الناس والوقود، بجانب التحوطات المبكرة اللازمة لاستمرارية التيار الكهربائي، إضافة إلى توفير الوقود بصورة كافية باعتبار أن الولاية تُعد الثانية بعد الخرطوم من حيث الكثافة السكانية والعدد الكبير من المركبات والسيارات بمدينة نيالا، وأكد هنون أن الولاية سعت لتوفير احتياجات المواطنين الضرورية عبر المحفظة التي كوّنتها الولاية، مشيرأ الى وصول (3) سلع (سكر، عدس وأرز) سوف يتم توزيها بصور عادلة على كل محليات الولاية، كما اشار هنون الى وصول برنامج سلعتي الى نيالا تستهدف (10) آلاف أسرة مكونة من عشرة أصناف، ووجه هنون وزارة المالية المشرفة على برنامج سلعتي بالإسراع في توزيع سلعتي، وقال حامد التجاني إن من أولويات الولاية حل مشكلة مياه نيالا والوقود واستقرار الكهرباء، ولفت هنون إلى أن لجنة الولاية تعمل فى تناغم وانسجام تام بروح الفريق الواحد، ما مكّنها من تقديم أداء جيد مع الجاهزية والاستجابة لأي بلاغ، وأشار هنون الى أنهم أوقفوا التصرف في الوقود حتى الحُر منها لحاجة الولاية للخدمات الضرورية، وأضاف لدينا مخزون من الوقود في الأبيض والخرطوم ولكن لم يصل بعد بسبب مشكلة الترحيل، وقال هنون إن استهلاك الولاية للوقود كبير بسبب كثرة العربات غير المقننة الذي يفوق (15) ألفاً، بجانب الصرف على مركبات المواصلات والقوات الأمنية المنتشرة في الولاية .

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