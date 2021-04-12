رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد القبائل العربية بغرب دارفور لتعزيز السلم والأمن بالولاية

الجنينة: السوداني

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، بمدينة الجنينة اليوم، وفد القبائل العربية بولاية غرب دارفور برئاسة الأمير حامد الضواي دبوك.

وأكد رئيس مجلس السيادة، خلال اللقاء التزام الدولة بتحقيق الأمن والإستقرار وترسيخ دعائم السلم الإجتماعي.

وعبر الأمير حامد الضواي، في تصريح صحفي، عقب اللقاء، عن تقديره لإهتمام وحرص رئيس مجلس السيادة ومؤسسات الفترة الإنتقالية، على معالجة كافة التحديات التي تواجه ولاية غرب دافور وفي مقدمتها المهددات الأمنية.

وأكد رئيس وفد القبائل العربية،التزام مكونات الولاية بدعم جهود الدولة لتعزيز دعائم السلم والأمن الإجتماعي بغرب دارفور خاصة وبولايات دارفور عامة.