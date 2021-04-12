القضارف تعلن حالة الطوارئ الصحية عقب إزدياد الإصابة بكورونا

القضارف: السوداني

أعلن والي القضارف د سليمان علي حالة الطوارئ الصحية بجميع أنحاء الولاية، وذلك على خلفية إزدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا الموجة الثالثة ومنعا لتفشي المرض بين المواطنين، وإستنادا إلى توصيات اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بالولاية.

واتخذت الولاية بموجب هذه التوصيات عدد من الإجراءات تمثلت في منع تجمعات المواطنين والإلتزام بلبس الكمامة والتباعد الإجتماعي، وإغلاق الحدود والمعابر الدولية ومنع دخول الأجانب إلا ما تقرره السلطة القومية، على أن يخضع المسموح لهم بعبور الحدود للإجراءات الصحية التي تقررها السلطات الصحية.

ووجه القرار أئمة المساجد بعدم إطالة الصلوات والخطب وإقامة صلاة التراويح في ساحات المساجد.

وايضا وجه جميع الوحدات الحكومية والمنظمات بتقليل الإزدحام في أي تعاملات تقتضي طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين وإلزام العاملين بلبس الكمامة وإستخدام المعقمات، ومنع الزيارة للمرضى بالمستشفيات العامة والخاصة.

وحددت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية إجراءات العزل والحجر الصحي في السلطات الصحية بالولاية بالتنسيق مع لجنة الأمن وذلك تحديد أماكن الحجر والعزل الصحي، والزام المخالطين والمشتبه بهم للإمتثال لتوجيهات السلطات الصحية بالحجر أو العزل.

ويشير تقرير وزارة الصحة ليوم ٢٠٢١/٤/١١ إلى وصول حالات الإشتباه إلى ٢٦ منها ١٦ حالة موجبة و ٢ حالة وفاة و ٨ حالات بعنابر العزل و ٨٩ حالة بالعزل المنزلي.