الإمارات تطلق مشروع “إفطار الصائم” في السودان

الخرطوم : سعيد عباس

بدعم من مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ، دشنت سفارة الإمارات توزيع طرود غذائية بولاية الخرطوم بدعم من مؤسسة أحمد بن زايد للأعمال الإنسانية والخيرية وشملت الطرود المواد الغذائية الأساسية وزيوت الطعام والسكر والتي تم توزيعها بمناطق بئر حماد غرب أمدرمان ومنطقة السلمة جنوب الخرطوم وبعض الأسر المتعففة بمنطقة شرق النيل واستفاد منها (4200) شخص.

وقال القائم بأعمال سفارة الإمارات بالخرطوم رحمة فاضل الشامسي إن الامارات درجت سنوياً على تنظيم إفطار الصائم في السودان بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الخيرية الإماراتية دعما للفقراء والمساكين والأسر المتعففة.