ياسر العطا : الجيش يعمل على تحقيق خيار الشعب ولن يسمح بزعزعة الاستقرار

الخرطوم : السوداني

قال عضو مجلس السيادة الفريق ركن ، ياسر العطا ، إن القوات المسلحة لن تسمح لأي جهة حزبية أو أي بؤر تتربص بالبلاد وتعسى لتدميرها وزعزعة وحدتها السياسية والأمنية .

وشدد على أن الجيش يعمل على تحقيق خيارات الشعب السوداني لتنعم البلاد بالأمن والاستقرار ودعم آماله وطموحاته في الاستقرار والتنمية، مؤكداً قدرة القوات المسلحة على حماية الأرض و المحافظة على الأمن ووحدة السودان.

وقال الفريق العطا لدى مخطابته ضباط وجنود سلاح المدفعية بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل أمس، إن اتفاق المبادئ بجوبا بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيزالحلو سيضع معالم الطريق لسلام دائم يحقق العدالة والمساواة ويسهم في بناء لحمة وطنية سودانية موحدة.

وأشار إلى سعي شركاء الفترة الانتقالية لتأسيس وطن يسع الجميع والمضي به لآفاق أرحب، مستعرضاًَ التحديات التي تواجه البلاد.

وأوضح إن اتفاق جوبا لسلام السودان يعد من أكبر الإنجازات.