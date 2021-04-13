حمدوك : العلاقة مع مصر تقوم على أساس المصالح المشتركة

الخرطوم : السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك أن العلاقات السودانية المصرية تقوم على أساس المصالح المشتركة البناءة بين البلدين، مضيفاً أن زيارة الوفد المصري للبلاد تعتبر رداً عملياً على زيارة وفد السودان مؤخراً إلى القاهرة.

وأكد لدى استقباله الوفد المصري الزائر برئاسة وزير المالية د. محمد أحمد معيط على ضرورة أن تتبلور تلك الزيارات في مشاريع وبرامج عمل ملموسة بين البلدين لتصبح نموذجاً لكل العالم الإفريقي والعربي ممتدحاً في الأثناء التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.

في السياق قال وزير المالية د. جبريل إبراهيم في تصريح صحفي ، إن تجربة مصر في التحول الاقتصادي مفيدة ومهمة جداً للسودان لتشابه الظروف الاقتصادية للبلدين، مضيفاً أن زيارة الوفد المصري جاءت في توقيت مناسب في ظل استمرار جهود الإصلاح في السودان في كافة القطاعات لا سيما الاقتصادية.

من جانبه أكد وزير المالية المصري د. محمد أحمد معيط متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، مبيناً أهمية الزيارة في التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية مثل التبادل التجاري والزيارات وتبادل الخبرات فضلاً عن التعريف بالتجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي وذلك ليستفيد منها السودان في إصلاح معاش المواطن والأوضاع المالية للسودان.