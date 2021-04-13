الثروة الحيوانية تشدد على مكافحة الأمراض العابرة للحدود

الخرطوم : ابتهاج متوكل

شددت وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية آمال الماحي، على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتها والمنظمة العربية في إطار مكافحة الأمراض العابرة للحدود ، ودعم وتطوير صادرات الثروة الحيوانية من اللحوم الحية والمذبوحة على المستويين المحلي والدولي ،

وقالت في تصريح صحفي أمس، عقب اللقاء بالمنسق الإقليمي للأمراض العابرة للحدود، د. كوثر أحمد عوض بالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، ان الاجتماع استعرض قضايا تتعلق باستئصال الأمراض والتوسع في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر عبر دورات تدريبية، باعتبار أن السودان لديه الأولوية كدولة مستهدفة وبها ثروة حيوانية مقدرة ، إضافة لدعم برامج التوعية والإرشاد عبر تكثيف حملات التحصين، ودعم الملصقات والنشرات التثقيفية لجميع المستويات ، وأكدت استعدادها لإكمال بعض المطلوبات الأساسية، حتى تقوم المنظمة بدورها في دفع تنمية القطاع. واعلنت آمال عن مساع التوسع في عدد من المسالخ وتحسينها مما يدعم الدولة تجاه صادر اللحوم بدلا من الحي للاستفادة من القيمة المضافة، واشارت الى ان السودان أبوابه مشرعة لكل المستوردين من جميع الدول، مما له دور ومساهمة فعالة في تنشيط حركة التبادل التجاري، وإحداث حراك واسع لاتاحة فتح أسواق جديدة .