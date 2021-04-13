استمرار استقرار العملات الاجنبية في السوق الموازيَ

الخرطوم :الطيب علي

أكد متعاملون فى الأسواق الموازية استمرار استقرار أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي فى تعاملات الإثنين وسط استمرار زيادة المعروض وانتظام تحويلات ومشتريات النقد الأجنبي لدى المصارف وشركات الصرافة .

وطبقا لمتعاملين تحدثوا ل (السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل 383 جنيها والشراء 382 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 102 جنيه والشراء 101 جنيه ، بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 103 جنيه والشراء 102 جنيه، كما بلغ سعر البيع لليورو 455 جنيها والشراء 450 جنيها .

وارجع المتعاملون استقرار أسعار العملات إلى استمرار تحويلات ومشتريات النقد الأجنبي لدى المصارف فضلا عن زيادة المعروض مقابل تراجع الطلب متوقعين مزيدا من الاستقرار خلال الأيام المقبله خاصة مع استمرار التحويلات .