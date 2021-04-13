تراجع الوكلاء والمرحلين عن سحب الغاز من المستودعات بسبب ضعف التسعيرة وارتفاع الترحيل

الخرطوم : عبير جعفر

اكد الامين العام لغرفة وكلاء وموزعي الغاز فضل يس الفضل على وفرة غاز الطبخ بالمستودعات ، قال ل ( السوداني ) ان بعض الشركات غير قادرة على التفريغ لفرض رسوم ترحيل (370) جنيها مقابل ضعف تسعيرة الاسطوانة (400) جنيه ، امتنع الوكلاء عن سحب الغاز من المستودعات بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل وتسعيرة الاسطوانة غير المجزية ، مشيرا الى ان في بعض المحليات بلغت تسعيرة الاسطوانة فيها (700) جنيه ، مبينا ان سعر تكلفة الترحيل بمحليتي الخرطوم وجبل اولياء (370) جنيها، أما سعر الاسطوانة (400) جنيه ، لافتا الى تسعيرة الترحيل والاسطوانة غير مجزية للوكيل والمرحلين ، كاشفا عن دخول عشرات الوكلاء السجون من قبل مباحث التموين بسبب مخالفة التسعيرة .

وطالب فضل بزيادة تسعيرة الاسطوانة الى (750) جنيها والترحيل (600) جنيه ، اضافة الى توزيع الغاز في بعض المحليات بالمدارس والجوامع والميادين ، وقال ان هنالك فوضى في توزيع وسعر الاسطوانة .