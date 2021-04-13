كاف يعلن التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة بغياب عناصر القمة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، تشكيل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ولم يظهر في القائمة اي من نجوم القمة بينما

سيطر لاعبو الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري على تشكيل الجولة، حيث جاء كالآتي:

حارس المرمى: توفيق موساوي (بلوزداد).

الدفاع: محمود الونش (الزمالك) – سفيان بوشار (بلوزداد) – إيساما مبيكو (مازيمبي).

الوسط: بافور (حوريا) – خاما بيليات (كايزر تشيفز) – أمير سعيود (بلوزداد) – محمود عبد الرازق شيكابالا (الزمالك).

الهجوم: محمد أوناجم (الوداد) – مروان حمدي (الزمالك) – فيستون مايلي (فيتا كلوب).