وزيرة الخارجية تجتمع مع مدير صندوق أبوظبي للتنمية

أبوظبي: السوداني

أكدت دولة الإمارات، التزاماتها بالوفاء بالمنحة للسودان، والمساعدة في إعفاء الديون الخارجية. وبحثت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق، اليوم مع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي، في مقر الصندوق، سبل التعاون المستمر مع الصندوق بتمويل مشروعات تنموية في السودان، متمنية تمويل المزيد من المشروعات الجديدة في الزراعة والطاقة والتعدين.

وشكرت الوزيرة، الصندوق على تسهيل انسياب المنحة الإماراتية، مؤكدة على ثقة السودان في إنفاذ باقي المنحة.

كما ناقشت د. مريم مع السويدي، معالجة مديونية الصندوق على السودان، مشيرة إلى أن من المأمول أن يحقق مؤتمر باريس نتائج إيجابية في إعفاء ديون السودان الخارجية.

من جانبه، عبّر السويدي، عن سعادته بالزيارة، مؤكداً على ان الصندوق يسعى لزيادة نشاطاته التنموية في السودان، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل في مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد التزام الإمارات للوفاء بإلتزاماتها في المنحة والوقوف مع الحكومة الانتقالية، ووعد بالمساعدة في إعفاء الديون الخارجية على السودان، موضحاً بأن الإمارات تسعى لتحقيق مساهمة فعّالة في عجلة التنمية بالسودان.