عبده فزع يكتب: سقوط الهلال والمريخ إفريقيا أزمة مستحكمة أم مشكلة عابرة؟ الهلال عجز عن استيعاب الوجوه الجديدة… الهجوم ضعيف والدفاع أفضل المريخ دفع ثمن غياب النظام… وأزمته الحقيقية اسمها سوداكال!

خرج الهلال خالي الوفاض من مجموعته الثانية لدوري المجموعات الإفريقي، على نفس طريقة المريخ بمجموعته الأولى، واحتل كل منهما المركز الأخير في مجموعته، بعد أن تأكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الهلال والمريخ يعيشان أزمة حقيقية منذ انطلاقتهما في المسابقة؛ تبعث على الحيرة والتساؤلات، الحيرة من الأداء المتارجح من مباراة إلى أخرى، ومن شوط إلى شوط في المباراة الواحدة.

والتساؤلات عن تلك الأسباب الحقيقية والخفية التي احتار فيها القاصي والداني وأدت إلى النتائج السيئة بعد تعادل الهلال في أربع مباريات وخسارته لمباراتين، ولم يكن المريخ أفضل من الهلال حيث خسر أربع مباريات وتعادلين.

البحث عن الأسباب ضرورة.. والمركز الأخير يفجر الأوضاع في الهلال والمريخ.

تسبب خروج الهلال والمريخ من دوري المجموعات الإفريقي واحتلالهما للمركز الأخير في المجموعتين الأولى والثانية في تفجير الأوضاع في كل اتجاه بالناديين الكبيرين، وكان ضرورياً أن تكون هناك حلول، ولكن يبقى السؤال عن الأسباب، وما هو الشيء الذي يقف وراء ما جرى من نتائج سيئة ومخزية للغاية.

الهلال عجز عن استيعاب الوجوه الجديدة والسبب كثرة العدد

من الضروري الاعتراف بأن الهلال تأثر فنياً بكثرة الوجوه الجديدة التي ضمها في كشفه في التسجيلات الماضية والتي وصلت إلى (17) لاعباً جديداً، ولا بد أن يأتي الوقت الذي تتبدل فيه ملامح هذا التأثر على النتائج والأداء بشكل عام، لأن الهلال يبني فريقاً جديداً والخسائر متوقعة في هذه المرحلة.

هجوم الهلال ضحية التكتيك البرتقالي

يعاني الهلال أشد المعاناة أزمة في هجومه وهذه الأزمة ليست في نقص المهاجمين أو ضعف إمكاناتهم الفنية، ويكفي أن الفريق لديه مهاجم وهداف بقيمة محمد عبدالرحمن ووليد الشعلة ومحمد موسي الضي، ولكن بسبب التكتيك الذي يعتمد عليه مدربه البرتقالي الجريو ريكاردو، والذي يفضل أصحاب النزعة الدفاعية في خطي الوسط والهجوم، مع قلة الدفع بالعناصر التي تمتاز بالنزعة الهجومية، وكان لذلك تأثيره المباشر في جانبين، أحدهما يتعلق بمعدل الأهداف التي يسجلها الفريق، فقد قلت هذه الأهداف بشكل أو بآخر خلال مشاركته في البطولة الإفريقية، وهذا ما يؤدي إلى وصول المباراة إلى التعادل أحياناً وإلى الخسارة أحياناً أخرى.

وفي الجانب الثاني كان لمحمد عبدالرحمن دور في الأداء التكتيكي للفرق الأخرى باجبار المدافعين على مراقبة تحركاته لخطورته، ولكن لا يجد الدعم والمساندة من زملائه في وسط الملعب، وهو ما يجعل الأندية المنافسة تنشط في بناء الهجمات على مرمى الهلال.

سبب عدم الاستقرار الفني في الهلال

يضاف إلى تعاقب ثلاثة أجهزة فنية بنادي الهلال منذ بداية هذا الموسم أيضاً كثرة الإحلال والإبدال في السنوات الأخيرة بالفريق خاصة بالنسبة للمحترفين الأجانب ووصل الأمر إلى مشاركة اللاعبين من الوجوه الجديدة في العديد من المباريات، وهذه الوجوه الجديدة في حاجة إلى من يساعدها على تثبيت أقدامها، ولكن تسببت النتائج غير الجيدة في البطولة الإفريقية والأداء الذي يفتقد الاستقرار إلى اهتزاز الجميع بشدة والسبب يعود إلى نقص الخبرة الدولية لغالبية الوجوه الجديدة.

تغيير مراكز اللاعبين في الهلال.. خلل كبير!

لم يكن فريق الهلال يحتمل في ظل وجود هذا العدد من الجدد وهذا الكم الكبير والمتكرر من التغييرات في مراكز اللاعبين، ومن الصعب على أي لاعب مهما كانت إمكاناته الفنية أن يلعب في أكثر من مركز في أكثر من مباراة واحدة كما حدث مع المدافع السمؤال ميرغني الذي نقل من الجانب الأيمن إلى مركز الظهير الأيسر بالمقلوب، يضاف إلى هذا عدم ارتياح البعض في الهلال في المركز الذي يتم اختيارهم له وبالتالي عدم ظهورهم بالشكل المطلوب أو بالمستوى الذي يعرفه الناس عنهم.

التراجع بعد تسجيل هدف عدم ثقة في الهلال

هناك ظاهرة لافتة في مباريات الهلال الإفريقية وهي تراجع الفريق للخلف بعد تسجيله للهدف، للدفاع عنه وهو ما يشير إلى أمرين الأول هو عدم ثقة المدرب في قدرة فريقه أو عدم ثقة في قدرة المدرب على إدارة المباراة كما حدث في المباراة الأخيرة أمام مازمبي الكنغولي حيث تقدم الهلال بهدف السبق إلا أنه فشل في المحافظة عليه أو إضافة هدف ثان للأمان ليخسر في النهاية بهدفين مقابل هدف.

الأزمة الإدارية بالمريخ تاثر بها الفريق

الأزمة الإدارية الطاحنة بنادي المريخ كان لها تأثيرها الواضح على فريق الكرة الذي تأثر بالأجواء المحيطة بهم من خلافات وانقسامات في إدارة النادي، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على حماستهم وإصرارهم خلال أدائهم للمباريات الرسمية.

المريخ ضحية الإصابات والإيقافات

دفع المريخ ثمن ضعف الإعداد في بداية الموسم مما تسبب ذلك في الإصابات الكثيرة وسط اللاعبين إضافة إلى إيقاف الثلاثي العجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس الذين جاءت مشاركتهم متأخرة، وفي بعض المباريات الإفريقية أضافوا الكثير جداً للفريق الذي تأثر نفسياً بما يحدث وسط لاعبيه من أزمات ومشاكل.

أهتزاز للقمة في الدوري الممتاز

اهتزاز عروض الهلال والمريخ لم يكن في البطولة الإفريقية فقط بل كان أيضاً في البطولة المحلية بالدوري الممتاز.

إعلام الهلال ظلم فريقه

كان واضحاً منذ بداية هذا الموسم أن فريق الهلال بتركيبته الجديدة يحتاج إلى الكثير جداً من العمل الفني الشامل، وهو في مرحلة بناء وليس قادراً على المنافسة على البطولة الإفريقية، لأنه لم يجرب المواقف الصعبة ورغم كل ذلك فإن الإعلام الأزرق كان يضغط كثيراً على الفريق ولاعبيه خلال مبارياته الإفريقية ومع النتائج السلبية كان لا بد أن يتأثر اللاعبون نفسياً بعد فشلهم في تحقيق تطلعات وأحلام إعلامهم.

الأنضباط مطلوب في القمة

لاعبو الهلال والمريخ يحتاجون لمن يعلمهم الانضباط داخل وخارج الملعب، وهذه من أكبر مشاكل اللاعب السوداني.

الهلال الجديد يحتاج إلى صبر

في الهلال لاعبون جدد لم يتأقلموا بعد مع الفريق، والتجديد الذي يتم حالياً هو أمل الهلال. ولو صبر إعلامه وجمهوره حتى النهاية، سوف يكتشفون أن هذا الفريق سيكون مستقبل الهلال.

تدخلات خارجية في تسجيلات الهلال

يكثر الحديث في الهلال دائماً عن وجود تدخلات خارجية باستبعاد لاعب أو بدخول لاعب خلال فترات الإحلال والإبدال وللخروج من هذه المشكلة ونتيجة لعدم استقرار الأجهزة الفنية من الضروري، وبالإمكان أن تكون هناك لجنة فنية دائمة للإحلال والإبدال بالفريق الأزرق تضم في عضويتها الخبراء من قدامى لاعبي الهلال والقريبين من الفريق يتم منحهما كافة الصلاحيات الفنية في اختيار لاعب واستبعاد آخر، ويكون لها القرار الفني النهائي، وتكون مهمة المدير الفني إشراك هذه اللاعب أو استبعاد ذاك وإذا حدث ذلك بالفعل فإن إدارة النادي سوف تنأى بنفسها من الاتهامات الموجهة لها.

تنظيم المريخ داخل الملعب ضعيف

عانى المريخ في الكثير جداً في مبارياته الرسمية منذ بداية الموسم من ضعف في تنظيم صفوف الفريق داخل الملعب، وهو ما أحدث نوعاً من الارتباك.

التجانس مفقود في الهلال

عانى الهلال كثيراً من عدم تجانس بشكل كان بين أفراد الفريق خاصة الجدد ولذلك كان التعب الذهني للاعبين، له تأثيره المباشر وتسبب في وجود لخبطة في العملية التنظيمية داخل الملعب.

المريخ تأثر بغياب التش

لا يمكن تجاهل الإصابات التي لحقت بأميز نجوم المريخ وعلى رأسهم لاعب الوسط الفنان التش، أفضل صانع ألعاب بالسودان، الذي تأثر بغيابه كذلك صقور الجديان.

الهلال تأثر باللعب الدفاعي أمام صن داونز والغربان

اللعب الدفاعي كان له تأثير على فريق الهلال في مباراتي صن داونز الجنوب إفريقي ومازمبي الكنغولي، وبالتالي كان له تأثيره السيئ على فكر اللاعبين داخل الملعب وكانت المشكلة الرئيسية في الهجوم تكمن في عدم إمداد خط الوسط للمهاجمين بالكرات الكثيرة والسهلة للتسجيل إلا من خلال الحلول الفردية، ولو حدث ذلك لما تعرض اللاعبون للعب تحت ضغط النفس، وذلك يؤدي إلى التوتر.

دفاعه كان الأسوأ..

هجوم الهلال في الموسم الماضي أفضل إفريقيا

هجوم الهلال كان أفضل في الموسم الماضي في البطولة الإفريقية، لا يستطيع أن يقف أمامه أي دفاع عندما يكون مهاجموه في حالتهم الطبيعية، حيث كانت مشكلة الهلال أصلا في دفاعه واختلف الحال حالياً.

خط الدفاع يمتاز بعناصر طيبة..

وسط المريخ مشكلة

خط وسط المريخ كان أحد الأسباب المباشرة في أداء الفريق ونتائجه في دوري المجموعات الإفريقي إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة تجمعت، لنجد المريخ بهذا الشكل الذي شاهدناه.

المريخ دفع ثمن قرارات سوداكال

أزمة المريخ الفعلية اسمها آدم سوداكال، فقد دفع فريق الكرة ثمن قراراته الانفعالية والمتسرعة فيما يخص شؤون الفريق الأحمر.