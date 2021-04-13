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الشمالية تسجل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا

أخبار السودان
By alsudani 0

 

دنقلا: السوداني

كشف التقرير اليومي لإدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بالولاية الشمالية، عن تسجيل 10 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال تعميم صحفي من الوزارة بالولاية، إن 7 من الحالات سجلت بمحلية دنقلا، و3 بمحلية البرقيق، كما سجلت حالة وفاة واحدة بمحلية البرقيق دون تسجيل أي حالات تعافٍ.

وأشار التقرير الى وجود (53) حالة نشطة بالعزل المنزلي وثلاث حالات بمركز العزل الرئيسي في دنقلا وحالتين بمركز العزل بمحلية حلفا.

وبلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة منذ بداية الجائحة في الولاية الشمالية (753) حالة إصابة، متضمنة (571) حالة تعافٍ و(124) حالة وفاة.

alsudani
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