إيقاف قناة “النيل الأزرق” بث حلقة تلفزيونية مع الصحفي (ضياء الدين بلال) بأمر من جهة حكومية (شاهد الحلقة)

الخرطوم: السوداني

أوقفت جهة حكومية وعلى نحو مفاجىء بث حلقة تلفزيونية رمضانية من برنامج (من الآخر كده)، على قناة النيل الأزرق، مع الكاتب الصحفي “ضياء الدين بلال” بعد أن روّجت لها .

وكشف (بلال) عبر صفحته على فيسبوك أن ” أُخطرت قبل قليل، أن جهة عليا بوزارة الإعلام، أمرت إدارة قناة النيل الأزرق، بعدم بث المُقابلة التي أجرتها معي الأستاذة إسراء عادل، في برنامج (من الآخر كده)، مضيفاً: سأعود للتعليق على الموضوع قريباً.

وكان “ضياء الدين بلال” ، قد نوه اليوم للحلقة، وعن موعد بثها في العاشرة مساء اليوم، قبل أن يعود معلناً عن حجب بثها بتوجيهات عليا.