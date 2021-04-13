الشيخ عبد الله بن زايد يستقبل د. مريم الصادق

العين: السوداني

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، د. مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين السودان والإمارات وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات ومنها الاستثمارية والزراعية.

كما تم بحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عُمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات والسودان، وعبر سموه عن تمنياته للسودان وشعبه الاستقرار والتقدم والازدهار.

وتبادل عبد الله بن زايد ومريم الصادق، مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمركز القومي للدراسات الدبلوماسية في السودان.