الكهرباء: جهود متواصلة لزيادة الإنتاج خلال رمضان

الخرطوم : ابتهاج متوكل

شدّد المهندس، مدير عام شركة كهرباء السودان القابضة المكلف، عثمان ضو البيت، مواصلة كل الجهود لزيادة المنتج من الكهرباء خلال شهر رمضان على صعيد التوليد المائي والحراري.

وقال ضوالبيت في تصريح صحفي امس، إن العاملين بالكهرباء يبذلون قصارى جهدهم من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، معلنًا عن كفاءة وجاهزية التوليد المائي لمضاعفة الإنتاج، لا سيما بعد زيادة المناسيب في النيلين (الأزرق والأبيض)، هذا بجانب تزويد محطات التوليد الحراري بالوقود، مقدماً التهنئة للمواطنين بحلول شهر رمضان المعظم.