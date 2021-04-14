آراء وأفكـــــار

أصاب من يعتقد أن الدولة الوطنية القديمة والعريقة قد اختفت ولو كنا متفائلين قلنا إنها في طريقها للاختفاء أو أسوأ الفروض أنها مخترقة من أركانها الأربعة بفضل التكنولوجيا التي قربت المسافات ووحدت الآمال والأشواق، وبفضل التكنولوجيا أيضاً انكسرت عزلة المواطن الذي كان محاصراً في بلده صوته مخنوق في دواخله وبلغت به الشكوى لطوب الأرض مما يعاني ويجد لتبنى مشتركات جديدة وتواصل يغري بالمواطنة العالمية حيث تغير المفهوم القديم بالانتماء الضيق إلى دولة أو إقليم أو قبيلة إلى مواطن ينتمي للمجتمع البشري بتدافع معرفي وقيم إنسانية تخجل الجغرافيا حيالها وتخلي لها الدورب، فلم يعد ممكناً قهر المواطن وسلب حريته وحقوقه وكرامته من أنظمة سياسية بالية فاقدة للصلاحية وقوانين لا تفعل شيئاً مفيداً غير أنها تهدر كرامة الإنسان وتئد طموحه وتطلعاته، ومع هذا التطور ولدت قوانين ومفاهيم جديدة أكثر إدراكاً ومعرفة بأزمة إنسان هذا القرن الذي بدأ مقتنعاً بضرورة التكامل لصناعة حضارة إنسانية جديدة قوامها إزالة العقبات القديمة أمام الناس للانتفاع بالموارد هنا وهناك بالتكامل الاقتصادي الذي بالضرورة يقود (رسنه) التكامل الاجتماعي والذي من مظاهره الهجرة البشرية التي جاءت نتيجة مباشرة للانفتاح والتقارب إلا أنها أيضاً أفرزت سلبيات جديدة على رأسها عدم قبول الآخر بالذات في أوربا التي لم تر في المهاجرين الأفارقة والعرب إلا مجرد ثلة من الإرهابيين والقتلة، وثمة مشاهد أيّدت ودعمت هذا الرأي الأوربي في بريطانيا وفرنسا من أعمال عنف ارتكبها المهاجرون فولد تيار عنصري جديد في أوربا وهذا معوق آخر للحضارة الإنسانية.

تغيرت أساليب الاستعمار القديمة في مفاهيمها وآلياتها وأطل العامل الاقتصادي جزاءً في الحرب الجديدة، بعث الروح في بؤر التوتر الموجودة أصلاً في الإقليم العربي والإفريقي لتصبح المواجهة بين أبناء العمومة الواحدة، هذه المواجهة تحرك بدورها سوق السلاح وشركات الإعمار بعد ان تنهك قوى الدول العسكرية والبنيوية .

نحن نواجه نتائج الفوضى الخلاقة التي كنا قد وعدنا بها من قبل سنوات من كونداليزا رايس أتذكرونها .

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