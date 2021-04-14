مدرب المريخ والأجانب يغادرون إلى بلادهم

الخرطوم : السوداني

غادر فجر أمس الثلاثاء مدرب المريخ الإنجليزي لي كلارك و المعد البدني إسلام جمال إضافة لنجوم الفريق الأجانب الثنائي النيجيري إديلاي وتوني إدجو والبوركيني أرنولد بانجا والكاميروني باسكال إيبوسي لبلدانهم لقضاء عطلة قصيرة تستمر لأسبوعين، وذلك بعد أن اختتم الفريق مشاركته هذه الموسم في مرحلة دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، وينتظر أن يغادر الجمايكي دارين ماتوكس لبلاده مساء أمس، ويستعد المريخ خلال الفترة المقبلة للمنافسة والاحتفاظ بلقبه في بطولة الدوري الممتاز التي سيبدأ الفريق الإعداد لها عقب انتهاء العطلة القصيرة، ويواجه المريخ في الواحد والعشرين من شهر مايو نادي حي الوادي نيالا بينما يواجه نظيره الهلال في قمة البطولة يوم الثالث والعشرين من ذات الشهر