الجريف ينتقل لهلال بورتسودان

تمكنت غرفة تسجيلات الهلال بورتسودان (العميد) من ضم المدافع الدولي حسين الجريف لكشوفات الفريق في صفقة نوعية تزيد من تدعيم الخطوط الخلفية للفريق ومنطقة قلب الدفاع تحديداً.

وكان لاعب منتخب السودان حسين الجريف قد لعب للهلال العاصمي في وقت سابق، والخرطوم الوطني مؤخراً.

الأمين العام للنادي السيد حازم حمزة أشرف على عملية التعاقد وأشاد بإضافة حسين الجريف وقال بأن الصفقة تمت بعد توصية مباشرة من الكوتش نادر هبوب والمدرب العام محمد صباحي.

وشهد لحظة التوقيع كابتن ياسر ويتا مدير الكرة، ومعتصم التاج رئيس البعثة بالخرطوم، وخالد منجوس إداري النادي.

بإضافة حسين الجريف يصبح لهلال الساحل 3 لاعبين بكلية لاعبي منتخب السودان الأول؛ المدافع عصام رُوبا، ولاعب المحور الدولي مفضل محمد الحسن، بجانب حسين.

ويتوقع أن يلحق بهم قريباً هداف الفريق المهاجم الخطير مجاهد العقيد، خاصة بعد المستويات الرفيعة التي ظهر بها في النصف الأول من الموسم الحالي وإحرازه لـ 6 أهداف، وإشادات الفنيين بمستواه وقدراته الكبيرة.