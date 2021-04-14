الأزرق يصرف النظر عن ضم بيتر

تفيد المتابعات ان نادي الهلال صرف النظر عن ضم الحارس أحمد الفاتح من صفوف الأهلي مروي وذلك بعد أن تبين ان كشف الفريق يضم (4) حراس مرمى في وقت طالب فيه الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينو باستمرار الرباعي الحالي والاعتماد عليه في قادم المواعيد.

وقد يتم قيد بيتر في كشوفات الهلال حال غادر الحارس جمال سالم كشوفات نادي الهلال، ويضم كشف الهلال في خانة حراسة المرمى أفضل (4) حراس مرمى هم (علي أبو عشرين، جمال سالم، محمد النور أبوجا، كيديابا).