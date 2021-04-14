لجنة المنتخبات والنسائية تجتمعان وتؤمنان على ترتيبات إعداد المنتخب النسائي ومشاركاته

عقدت لجنتا المنتخبات الوطنية وكرة القدم للسيدات في الاتحاد السوداني لكرة القدم اجتماعاً عصر أمس الأول، في مكتب الدكتور حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والأستاذة ميرفت حسين رئيس لجنة كرة القدم للسيدات وبحضور الأستاذ إسماعيل رحمة نائب رئيس اللجنة، والأستاذ حسين إلياس المدير التنفيذي للمنتخبات الوطنية؛ وخلال الاجتماع تم التأمين على ترتيبات إعداد منتخب السيدات بعد أن تم اختيار عناصره بواسطة اللجنة الفنية لدوري السيدات وإجازة الخارطة الكاملة لتجهيزه وإعداده ومشاركاته الخارجية التي ستبدأ بالبطولة العربية بمصر خلال الفترة من ٢٤ أغسطس إلى السادس من سبتمبر ٢٠٢١ ، وبطولة سيكافا بكينيا خلال المرحلة المقبلة، مع توفير كامل الدعم اللوجستي له، وناقش الاجتماع الكثير من التفاصيل الخاصة بالملف، واقترح في الاجتماع تكوين لجنة مشتركة للمضي قدماً في تحضيرات وبلورة الرؤى لأول منتخب نسائي سوداني رسمي يشارك في المحافل الخارجية، وذلك من بعد نجاح النسختين؛ الأولى والثانية من دوري كرة القدم للسيدات، وكان المنتخب قد تم تسمية عناصره في فترة سابقة، وسيتم تسمية جهازيه الفني والإداري وكامل برامجه في المرحلة المقبلة عقب التشاور والتفاكر والترتيب خلال اللجنة المشتركة التي ستكون لهذا الغرض.