رفع أجور عمال الشحن والتفريغ في بورتسودان بنسبة (٢٧٥٪)

بورتسودان: عبد القادر باكاش

أصدر والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي أوهاج قراراً ولائياً بزيادة أجور عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر بنسبة ٢٧٥٪ بناءً على توصية اللجنة الدائمة لسنِّ أجور عمال الشحن والتفريغ.

و قال القيادي أودس أحمد علي إن القرار أنصف أكثر من 30 ألف عامل بالشحن والتفريغ كانوا محرومين من كل شروط الخدمة بزعم انهم قطاع حر يعمل بالأجر اليومي، وأضاف اودس أن الزيادة لم تلبِّ طموحاتهم لكنها تعتبر جبرا جزئيا للضرر الذي لحق بالعمال جراء الغلاء المعيشي بالبلاد، موضحاً أن عمال الشحن والتفريغ لا يتمتعون بفوائد ما بعد الخدمة وليس لهم أي نوع من التأمين ويعتمدون بشكل أساسي على الأجر اليومي الذي يتلقونه نظير نقل البضائع على ظهورهم في بيئة تفتقر لأبسط مقومات العمل.