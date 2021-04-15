يونيتامس تؤكد دعمها لوزارة العدل لتحقيق مهامها

الخرطوم:هبة على

أثنى رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتس، على وزارة العدل وما حققه وزير العدل من إنجازات، مؤكدا دعم اليونيتامس لها في تحقيق أهدافها ومهامها خلال الفترة الانتقالية.

وناقش وزير العدل نصر الدين عبد الباري أمس مع بيرتَس سبل التعاون بين الجهتين لضمان بسط العدل وانجاز مهام الفترة الانتقالية.

وقدم عبد الباري تنويرًا عن مهام الوزارة وعن ما تم انجازه وعن اولوية الوزارة في الفترة القادمة. كما قدم عبد الباري مقترح آلية للتعاون بين وزارة العدل ومكتب اليونيتامس تعتمد على المشاورات والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة في الاصلاح القانوني.