(الزراعة) تعلن تعاونها مع الهيئة العربية للاستثمار الزراعي

الخرطوم : رحاب فريني

أكد وزير الزراعة والغابات د إسماعيل حربي تعاون وزارته مع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

وأشاد لدى لقائه بوفد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، بدور الهيئة في تحقيق الانتاج والتصنيع الزراعي، مؤكداً جاهزيته لإرجاع الهيئة إلى وضعها الطبيعي، وإعادة ترتيب المشروعات.

وطالب حربي بتكوين لجنة مشتركة بين الوزارة والهيئة لضمان التعاون والتنسيق وحل المشكلات التي تواجه الهيئة.

وقال مدير إدارة الاستثمار الزراعي بالهيئة محمد عثمان، إن الهدف من الهيئة العربية هو تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاستثمار، مشيرا إلى أن أهم مساهمات الهيئة تمويل صغار المزراعين لمساهمتهم في زيادة الانتاج، كاشفاً عن أن نزع الأراضي وعدم توفير المناخ المناسب للاستثمار هي مشكلات تواجه عمل الهيئة.