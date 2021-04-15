سلطات حكومية وأهلية تعلن تعاونها مع الدولة للقبض على متفلتي الجنينة

الجنينة: السوداني

أكدت اللجنتان الخماسيتان من قبيلة المساليت والقبائل العربية بمدينة الجنينة، وحكومة ولاية غرب دافور التزامها التام بقرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بشأن بسط هيبة الدولة عقب الأحداث الدامية التي شهدتها الجنينة الأسابيع الماضية.

وإلتقى وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ أمس باللجنة الخماسية من قبيلة المساليت بالجنينة، برئاسة الأمير تاج الدين محمد بحرين، ولجنة القبائل العربية برئاسة الأمير حامد الضواي وحضور والي ولاية غرب دارفور بالإنابة محمد زكريا محمد وأعضاء لجنة الأمن.

وقدم الشيخ تنويراً مفصلاً عن قرارات رئيس مجلس السيادة.

وقال رئيس اللجنة الخماسية لقبيلة المساليت الأمير تاج الدين محمد بحرين في تصريحات لـ(سونا) إنهم يلتزمون بكافة القرارات التي اتخذتها الدولة لبسط هيبة القانون وتعزيز قيم السلم الاجتماعي بين كل مكونات المجتمع.

وأشار بحرين إلى تعاونهم الكامل مع جهود الأجهزة المختصة لصد المتفلتين والقبض عليهم ومداهمة أوكار الجريمة ومنع الظواهر السالبة فضلاً عن جمع السلاح ، وأبان أنهم بصدد تبصير كافة مكونات المجتمع بالقرارات مع الالتزام التام بها.

من جهته شدد رئيس لجنة القبائل العربية الأمير حامد الضواي على حسم المتفلتين والإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، خاصة للحركات الموقعة على اتفاق جوبا، وأضاف أنهم يدعمون العملية السلمية وإعلاء روح التعايش السلمي ونبذ الفرقة والخلاف.