تأكيداً لما أوردته (السوداني).. رئيس المريخ يُوجِّه خطاباً شديد اللهجة للتازي

الخرطوم: السوداني

تأكيداً لما أوردته (السوداني) خلال الأيام الماضية بشأن تخطيط رئيس المريخ آدم سوداكال لإعفاء الرئيس الفخري للنادي أحمد طه التازي من منصبه، إثر بعض الخلافات بين الطرفين، وفي خطوة تعزز هذا الاتجاه، أصدر آدم سوداكال اليوم الخميس، خطاباً للرئيس الفخري، طالب فيه بضرورة الالتزام بلعب دوره المنوط به وفقاً لنظام النادي الأساسي.

مبيناً له أن إدارة النادي رصدت عدة تجاوزات له خلال الفترة الماضية، تمثلت في دفع وسداد مبالغ خارج العقودات المبرمة، والمنصوص عليها مع اللاعبين في عقوداتهم مع النادي، بالإضافة إلى التعامل مع مكونات غير رسمية والحديث مؤخراً عن التفاوض مع لاعب خارج الفترة المسموح بها للتفاوض أصلاً.

وأبان رئيس المريخ في خطابه للتازي أنهم في إدارة النادي استبشروا خيراً عند قرار تعيينه رئيساً فخرياً، وكانوا يأملون منه العمل على تعزيز الصورة الإيجابية للنادي وتحقيق مصالحه العليا والحد من حدة الصراعات الإدارية في النادي، والتي أبان رئيس النادي أنهم قادرون على حلها وفقاً للقانون.

وأضاف رئيس النادي: “اتضح لنا أن قرار تعيينكم زاد من حدة الصراع، وذلك بسبب قيامكم بأدوار هي من صميم عمل مجلس الإدارة، وعليه نرجو من سيادتكم الالتزام التام بالتنسيق مع المجلس وعدم مخالفة أحكام وأنظمة النادي حتى نحقق معاً الأهداف المُخَطّط لها”.