اتحاد العمل يناقش تحدياته مع التمويل الدولية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

استعرضت جلسة مباحثات بقاعة الصداقة بالخرطوم بين القطاع الخاص الوطني، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) ‏التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تُعنى بالتعامل مع القطاع الخاص، التحديات والمعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال ، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقال رئيس اتحاد العمل هاشم مطر في تصريح صحافي أمس، إن جلسة المباحثات تأتي فى إطار التواصل المستمر، بين الاتحاد والبنك الدولي ومؤسساته المختصة بقضايا القطاع الخاص وتطويره، وأضاف : الجانب السوداني تناول التحديات والمعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال، وأبرزها قضايا التمويل للقطاعات الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والتجارية.

وأشار مطر إلى أهمية دور مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي في تطوير ودعم القطاع الخاص الوطني، وتنمية قدراته لتمكينه من المساهمة فى الاقتصاد الكلي بالبلاد