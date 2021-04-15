مصادرة عربات بوكو حرام غير المقننة بكردفان

الخرطوم :سونا

أعلن والي شمال كردفان خالد آدم عن مصادرة جميع العربات المهربة وغير المقننة “بوكو حرام” بالولاية التي لم تُوفق أوضاعها بعد انتهاء الفترة المحددة لعمليات التقنين التي انتهت في الأول من مارس الماضي.

وأضاف الوالي أن قيادة المركبات غير المقننة التى لاتحمل لوحات، أداة لارتكاب الجريمة ، مشدداً على ضرورة ضبط كل المركبات التي لا تستوفي صلاحية السير باعتبارها جريمة مركبة وهى أكبر مهدد أمني واجتماعي وسيتم مصادرتها بعد التحري من إجراءاتها، مبيناً أن هذه العربات مهربة من دول الجوار وعبارة عن نفايات، منوهاً الى أن السودان ليس مكباً للنفايات، وأشار إلى أن حكومة الولاية ولجنة الأمن شددت على تكثيف القوات على المعابر والحدود لمنع دخول العربات غير المقننة للولاية، مؤكداً ضبط المركبة غير المقننة دون استثناء لأي شخص.