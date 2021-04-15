والي كسلا يتوعد بردع المتاجرين بالوقود والسلع بطرق غير قانونية

الخرطوم: السوداني

تعهد والي كسلا المكلف أمين عام الحكومة الطيب محمد الشيخ بعدم التهاون والتراخي في ردع المتلاعبين والمتاجرين بالسلع الاستراتيجية والمواد البترولية وييعها خارج الاطر القانونية ما يعتبر خطا احمرا.

وقال لدى مخاطبته قوة افراد الشرطة بفصائلها المختلفة بعد تنفيذهم لحملة مداهمة لمنطقة الحفائر بمحلية ريفي غرب كسلا لبيع المواد البترولية خارج المنظمة ـ قال ان كل من تسول له نفسه تخريب اقتصاد البلاد ستكون القوات له بالمرصاد .

واشار الى ان هنالك مناطق اخرى خلافا لمنطقة الحفائر تتم فيها عمليات التجارة والمتاجرة بالمواد البترولية خارج المنظومة التي حددتها الدولة التي تجتهد كامل اجتهادها لتوفيرها مما اعتبرتها من السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها لخدمة المواطن بعد دفع مبالغ دولارية للاستفادة منها في كافة الخدمات والقطاعات الامر الذي يتطلب ضرورة الحفاظ عليها وعدم تركها لافراد عديمي الضمير لا هم لديهم غير المتاجرة بارواح الناس والسلع التي يحتاجها المواطن .

وقال ان الولاية رغم موقعها الحدودي والشح وظروف توقف المصفاة لم يتوقف عنها انسياب المواد البترولية الا لظروف كل السودان مشيرا الى تنسيق الولاية مع والمركز لانسياب المواد البترولية بصورتها الطبيعية مؤكدا استمرار مثل هذه الحملات .

وأضاف أن هنالك حديثاً عن وجود السلع في الأسواق وأماكن التجارة غير القانونية في وقت يعاني فيه المواطن من مشقة الحصول على المواد البترولية من الطلمبات إضافة لخلو المستشفيات من المواد البترولية لتوفير الإمداد الكهربائي لإجراء عمليات غسيل الكلى وفي المقابل يقوم ضعاف النفوس ببيع المواد البترولية لأصحاب الشاحنات رغم تخصيص حصص لها في كل المناطق .