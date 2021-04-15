سكر الجنيد يخرج حداف وودالفضل عن دائرة الإنتاج

الخرطوم : رحاب فريني

ﺷﻜﺎ عدد من ﺍﻟﻤﺰﺍﺭعين ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻲ ﺣﺪﺍﻑ ﻭﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺶ، مشيرين الى ان تخصيص نسبة كبيرة من مياه الري الى مشروع سكر الجنيد أثر سلبا وخصم من حصة المياه بمشروع حداف وود الفضل ، مطالبين بإغلاق ترعة مشروع الجنيد لاعادة مشروعي حداف وود الفضل لدائرة الإنتاج.

وأكد المزارع علي دفع الله معاناة المزارعين باﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ من ﺍﻟﻌﻄﺶ بالمشروع ، لافتا الى ان المسؤولين فضلوا ﺭﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻜﺮ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺣﺪﺍﻑ ﻭﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻔﺘﺢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ للمزارعين . من جانبه أﻭﺿﺢ ﺍﻟمهندس ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺑأﻥ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﺒﻠﻎ ‏(45‏) أﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﻣﻨﻬﺎ ‏(23‏) أﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻭﺩ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭ ‏(22‏) أﻟﻒ ﻓﺪﺍﻥ ﻟﺤﺪﺍﻑ.

وقال لـ (السوداني) تأثرت مساحات كبيرة بالعطش باﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ ﻣﻴﺎه الري لمشروع ﺳﻜﺮ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ ﻤﺎ تسبب في خروج ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ دائرة ﺍلإﻧﺘﺎﺝ ﻭﻫﺠﺮ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋوﻦ ﺍﻻﺭﺽ، وأضاف حاليا ﺍﻻﻣﺮ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﺭﻱ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﻋﻦ ﺳﻜﺮ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ .

ﻭﻗﺎﻝ المزارع ﻋﻮﺽ ﺍﻟﻠﻪ الامين إن مشروع الجنيد سلب حقوق المزارعين وخرجت مساحات كبيرة بسبب العطش، مطالبا ﺑﺎﻏﻼﻕ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺗﺮﻋﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺣﺪﺍﻑ ﻭﻭﺩﺍﻟﻔﻀﻞ ﻟﻼﻧﺘﺎﺝ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻠﻤﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.