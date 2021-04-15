المريخ يدفع بطلب مستعجل لمحكمة كاس بشأن الحرمان من الانتدابات

الخرطوم : السوداني

في تطور مفاجئ، قام المحامي الخاص بمجلس المريخ بتقديم طلب مستعجل لمحكمة التحكيم الرياضية الدولية “CAS” طلب خلاله من المحكمة التدخل بالسرعة اللازمة وأن تقضي بصفة وقتية إما بالسماح لنادي المريخ بتسجيل لاعبين جدد سيما أن القرار الصادر من لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم والمطعون فيه لم يتضمن حظر النادي من التسجيلات وأن هذا الحظر والمنع غير قانوني ومخالف لقواعد الفيفا، وكشف محامي النادي انه طلب من المحكمة التصدي لذلك وأن تسمح لنادي المريخ بتسجيل لاعبين جدد خلال الأيام العشرة المقبلة، وحال لم تستجب المحكمة للطلب فقد طلب منها محامي المريخ احتياطياً أن تقرر بصفة وقتية تعليق تنفيذ عقوبة لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، وكشف محامي المريخ انه تقدم بمذكرة عاجلة للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” وطلب خلال المذكرة ما طلبه من المحكمة وهي السماح لنادي المريخ بتسجيل لاعبين جدد إضافة لتعليق تنفيذ العقوبة الصادرة من لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، وكشف محامي المريخ انه يتوقع ردا عاجلا من محكمة التحكيم الرياضية “CAS” إضافة للجنة الانضباط ب”FIFA”.